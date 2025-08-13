Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, ufficiale l'arrivo di De Winter: tutti i dettagli

Il difensore belga classe 2002 arriva dal Genoa per rinforzare la difesa rossonera
Milan, ufficiale l'arrivo di De Winter: tutti i dettagli
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga classe 2002 arriva dal Genoa a titolo definitivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Milan, ufficiale De Winter a titolo definitivo: i dettagli del contratto

Questo il comunicato del club rossonero: "L'AC Milan è lieto di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo di Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2030".

Il numero di maglia scelto da De Winter

Nella nota ufficiale, anche uno spaccato della sua carriera: "Nato ad Anversa (Belgio) il 12 giugno 2002, Koni De Winter ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Lierse e poi dello Zulte Waregem, prima di approdare alla Juventus nel 2018. Ha militato nelle giovanili dei bianconeri e nella loro Under 23. Ha esordito in prima squadra il 23 novembre in una partita di Champions League contro il Chelsea. Dopo un prestito all'Empoli, è passato a titolo definitivo al Genoa, con cui ha giocato 57 partite e segnato tre gol in due stagioni. Nel marzo 2024 viene convocato per la prima volta nella nazionale belga e fa il suo esordio internazionale contro la Repubblica d'Irlanda. Koni De Winter indosserà la maglia numero 5".

