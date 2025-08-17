Infortunio Leao in Milan-Bari: le condizioni del portoghese

Cambio forzato per Rafael Leao durante Milan-Bari , match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia : il portoghese, autore del gol che ha aperto le marcature a San Siro, al 16' ha messo fuori il pallone da solo ad appena due minuti dal gol accasciandosi a terra per un infortunio .

Milan, cambio forzato per Leao: le sue condizioni

Lo staff medico è entrato in campo prontamente per soccorrerlo con del ghiaccio, ma il classe 1999 ha subito chiesto di uscire per evitare ulteriori problemi. Per Leao sembra trattarsi di un problema muscolare al polpaccio. Al suo posto Massimiliano Allegri ha mandato in campo Santiago Gimenez.