Contattaci
Milan-Bari diretta: segui la sfida di Coppa Italia di oggi LIVE

Allegri torna ufficialmente da allenatore rossonero nella sfida contro i pugliesi che vale per i trentaduesimi di finale
Milan
Milan
  • Rafael Leão, 14'
Bari
Bari
    1 - 0
    Fine 1° tempo
    Coppa Italia - 17.08.2025
    Stadio Giuseppe Meazza

    Arbitro Alberto Arena
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Milan
    1 - 0
    Fine 1° tempo
    Bari
    5 min
    Aggiorna

    MILANO - San Siro riaccoglie Allegri. Dopo undici anni (dei quali otto passati alla Juventus), il tecnico toscano torna ufficialmente stasera da allenatore del Milan. Contro il Bari, nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia, Max sarà in tribuna (in panchina il suo vice, Marco Landucci) per una squalifica rimediata nella finale del 2024 vinta dai bianconeri contro l'Atalanta. Occhi soprattutto sui nuovi acquisti, Ricci e Estupinan, e sul rientrante Saelemaekers. Segui la partita in diretta con noi.

    22:04

    49' - Finisce il primo tempo: Milan-Bari 1-0

    Dopo 4' di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Il Milan va negli spogliatoi con un gol di vantaggio grazie al colpo di testa di Leao. Lo stesso attaccante è stato costretto poco dopo ad uscire per un problema al polpaccio. Al suo posto Gimenez. Buona la prova della squadra di Allegri, con Fofana e Pulisic già protagonisti. Troppo timido il Bari, che si sveglia solo nel finale.

    21:55

    40' - Maignan vola su Sibilli

    Prima iniziativa importante del Bari grazie a Sibilli, che con un gran sinistro impegna in calcio d'angolo il portiere francese.

    21:46

    31' - Ancora Fofana da fuori area

    Il centrocampista riceve palla da Pulisic, si accentra e di destro impegna ancora Cerofolini.

    21:41

    26' - Traversa di Pulisic

    Grande accelerazione del Milan, con Pulisic che riceve palla sulla trequarti e lascia partire un bel sinistro che colpisce la parte alta della traversa.

    21:37

    22' - Loftus-Cheek pericoloso

    Il centrocampista trova spazio centralmente e sfiora il palo con un dentro insidioso.

    21:32

    17' - Leao si ferma, entra Gimenez

    Problemi per Leao, che per prudenza esce dal campo. L'attaccante ha avvertito dolore al polpaccio destro, al suo posto entra Gimenez.

    21:29

    14' - Leao sblocca di testa

    Ottima azione del Milan sviluppata sulla destra, con Tomori che crossa al centro dell'area e Leao che stacca di testa portando in vantaggio i rossoneri.

    21:20

    5' - Fofana subito pericoloso

    Il centrocampista impegna Cerofolini con un destro potente in diagonale.

    21:15

    1' - Milan-Bari, inizia la partita

    Calcio d'inizio battuto dalla squadra rossonera. Prima un minuto di raccoglimento per ricordare il piccolo Elliot Charles Verreth, il figlio del centrocampista biancorosso, prematuramente scomparso in maniera tragica il 27 luglio scorso.

    21:10

    San Siro accoglie i nuovi acquisti

    Presentati sul campo, tra gli applaudi del pubblico, i rinforzi estivi: Terracciano, Athekame, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari e Modric.

    21:00

    Tare: "Hojlund è un'opzione buona. Su Vlahovic..."

    Le parole di Igli Tare a Canale 5: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".

    20:45

    20:30

    Milan-Bari: le formazioni ufficiali

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
    BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval; Bellomo, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. Allenatore: Caserta.

    20:15

    Chi è l'arbitro di Milan-Bari

    Alberto Ruben Arena di Torre del Greco è l’arbitro designato per dirigere la sfida tra Milan e Bari. Gli assistenti sono Fontemurato e Votta, il quarto uomo è Sozza, al VAR Maggioni e all’AVAR Marinelli. Tutte le curiosità sulla partita.

    Stadio San Siro, Milano

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

