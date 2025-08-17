Dove vedere Milan-Bari in tv? Dazn, Rai o Mediaset, orario e probabili formazioni

Prima gara ufficiale per il Milan di Massimiliano Allegri : a San Siro i rossoneri sfidano il Bari di Fabio Caserta nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Mandato in archivio il precampionato è il momento di scendere in campo per provare a staccare il pass per il prossimo turno dove chi passa affronterà il Lecce , che ha battuto 2-0 la Juve Stabia eliminandola dalla kermesse tricolore. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, niente supplementari: si procederà a stabilire la squadra qualificata andando subito ai calci di rigore.

Milan-Bari, l'orario

Milan-Bari sarà disputata oggi, domenica 17 agosto, alle ore 21:15 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Bari in diretta tv

Milan-Bari sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Canale 5. Mediaset si è infatti assicurata in esclusiva, anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, i diritti della Coppa Italia.

Milan-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming disponibile gratuitamente sul sito di Mediaset Infinity, previa registrazione e login. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Milan-Bari anche attraverso la diretta testuale di Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.