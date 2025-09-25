Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, Leao si allena: contro il Napoli ci sarà

Il portoghese sembra ormai aver recuperato dall'infortunio che gli ha fatto saltare le prime quattro gare di campionato
Buone notizie in casa Milan. Nell'allenamento odierno Rafael Leao è tornato a lavorare con i propri compagni. Il portoghese sembra ormai aver recuperato dall'elongazione al soleo ed è pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della sfida di cartello tra Milan e Napoli in programma a San Siro.

Riecco Leao: a disposizione per Milan-Napoli

Una sola presenza stagionale fino a questo punto per Rafael Leao, quella nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari di metà agosto. Quindi, il numero dieci rossonero è rimasto ai box per le prime quattro partite di campionato, oltre che per l'altro impegno di Coppa contro il Lecce. Adesso, però, l'infortunio sembra il passato: Leao torna a disposizione del Milan, già a partire dalla partita con il Napoli, che si giocherà a San Siro domenica 28 settembre alle 20:45.

