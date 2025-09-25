Milan, Leao si allena: contro il Napoli ci sarà

Buone notizie in casa Milan. Nell'allenamento odierno Rafael Leao è tornato a lavorare con i propri compagni. Il portoghese sembra ormai aver recuperato dall'elongazione al soleo ed è pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della sfida di cartello tra Milan e Napoli in programma a San Siro.
Riecco Leao: a disposizione per Milan-Napoli
Una sola presenza stagionale fino a questo punto per Rafael Leao, quella nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari di metà agosto. Quindi, il numero dieci rossonero è rimasto ai box per le prime quattro partite di campionato, oltre che per l'altro impegno di Coppa contro il Lecce. Adesso, però, l'infortunio sembra il passato: Leao torna a disposizione del Milan, già a partire dalla partita con il Napoli, che si giocherà a San Siro domenica 28 settembre alle 20:45.