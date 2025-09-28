Modric illumina il gioco di Allegri, Conte punta sui Fab Four

I pericoli

Finora il killer del Milan, da oggi munito anche di Leão per la prima volta dal 17 agosto, è stato Pulisic. La seconda punta-trequartista-esterno della formazione di Allegri, in realtà l’uomo che lega il gioco, la scheggia micidiale in ripartenza, 3 gol e 1 assist in quattro giornate. A seguire, una rete per tre centrocampisti e un difensore: Fofana, Modric, Loftus-Cheek e Pavlovic. Alle spalle di Gimenez e Pulisic, sono ancora i tre centrocampisti di cui sopra a collezionare più tiri nello specchio. E Rabiot, appena arrivato, ha già servito un assist. Il capocannoniere del Napoli? Manco a dirlo: un centrocampista, De Bruyne, 2 gol. Poi uno per McTominay, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, Beukema, Lucca e Hojlund. Due centravanti, un difensore e il resto è vita da mediani. Anche in fatto di conclusioni nello specchio c’è una certa prevalenza di centrocampisti: McT, KDB, Lucca e Anguissa. Allegri e Conte sfruttano moltissimo le capacità dei singoli interpreti dei reparti centrali, in entrambi le fasi, ed è per questo che saranno fondamentali l’interpretazione del pressing e delle pressioni, a cominciare dalla prima sui registi Modric e Lobotka/De Bruyne. Poi i duelli, diretti e a distanza tra corazzieri (Anguissa e Fofana) e assaltatori: McT e Rabiot sono in grado di far saltare schemi e banco con i cambi di passo, le conclusioni, gli inserimenti micidiali. Il Napoli punta sulla grande qualità di palleggio e le rotazioni dei Fab Four, sugli assalti delle mezzali e le pressioni alte; il Milan, invece, su micidiali transizioni in verticale e, come sopra, sugli agguati delle mezzali.