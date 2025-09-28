È il figlio di una leggenda del calcio mondiale. Gioca in Italia ed è una promessa del Milan. Lo avete riconosciuto?

Maximilian Ibrahimovic a segno con il Milan Futuro

Ibrahimovic si era già messo in mostra in questa stagione nella partita pareggiata contro il Leon per un assist. Arrivato nel vivaio dei rossoneri nel 2022, dopo l'esperienza in patria all'Hammarby, l'ala sinistra classe 2006 sta confermando quanto di buono fatto vedere con la Primavera. Nella scorsa stagione sette gol in 20 presenze, oltre all'assist firmato nella sua unica partita in Serie C con il Milan Futuro. Dopo il gol che sbloccato la sfida contro lo Scanzarosciate, Ibrahimovic ha commentato così: "Grande prestazione della squadra. Non cercavo io di segnare, volevo solo aiutare la squadra per vincere la partita. Il gruppo è bellissimo, siamo tanti ragazzi gentili e lavoriamo molto bene insieme. Esultanza? Era una partita molto importante per noi dopo diversi pareggi. Volevamo prendere i punti per risalire la classifica".