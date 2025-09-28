Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

È il figlio di una leggenda del calcio mondiale. Gioca in Italia ed è una promessa del Milan. Lo avete riconosciuto?

Oggi il primo gol con la seconda squadra guidata da Oddo, dopo aver saltato la partita casalinga contro il Chievo
È il figlio di una leggenda del calcio mondiale. Gioca in Italia ed è una promessa del Milan. Lo avete riconosciuto?
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Un figlio d'arte al primo gol con il Milan Futuro: Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, ha sbloccato la partita contro lo Scanzorosciate al 30' del secondo tempo. La squadra guidata da Oddo ha poi vinto la sfida con un secco 3-0. Tre punti fondamentali per i rossoneri che salgono al secondo posto in classifica a quota 11 punti, grazie anche alla rete del figlio d'arte.

Maximilian Ibrahimovic a segno con il Milan Futuro

Ibrahimovic si era già messo in mostra in questa stagione nella partita pareggiata contro il Leon per un assist. Arrivato nel vivaio dei rossoneri nel 2022, dopo l'esperienza in patria all'Hammarby, l'ala sinistra classe 2006 sta confermando quanto di buono fatto vedere con la Primavera. Nella scorsa stagione sette gol in 20 presenze, oltre all'assist firmato nella sua unica partita in Serie C con il Milan Futuro. Dopo il gol che sbloccato la sfida contro lo Scanzarosciate, Ibrahimovic ha commentato così: "Grande prestazione della squadra. Non cercavo io di segnare, volevo solo aiutare la squadra per vincere la partita. Il gruppo è bellissimo, siamo tanti ragazzi gentili e lavoriamo molto bene insieme. Esultanza? Era una partita molto importante per noi dopo diversi pareggi. Volevamo prendere i punti per risalire la classifica".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Tutto sul MilanLa decisione della Curva Sud