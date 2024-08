Ibrahimovic show all'esordio con il Milan Primavera: subito doppietta

Esordio da sogno per Maximilian Ibrahimovic con la maglia del Milan Primavera . Doppietta per il figlio d'arte nella prima partita della stagione contro l'Udinese, la squadra contro cui il padre aveva segnato l'ultimo gol della sua carriera professionistica il 18 marzo 2023.

Ibrahimovic, esordio da sogno

Esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 di Federico Guidi, Ibrahimovic jr. al 39esimo ha segnato il gol che ha sbloccato la partita, e al 56esimo ha calato il tris. Match che è finito 4-0 per i rossoneri grazie ai gol di Bonomi e Perina. Il 17enne ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan lo scorso mese e sarà utilizzato anche nel Milan Futuro in Serie C. Era arrivato ai rossoneri nel 2022 nelle giovanili.