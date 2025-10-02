Pulisic a mille, il Milan passa sempre da lui

MILANO - L’unico giocatore del Milan che da quando è arrivato in rossonero è riuscito a migliorarsi costantemente è Christian Pulisic . L’americano è all’inizio della sua terza stagione e continua a sorprendere per la capacità di saper essere un solido punto di riferimento per la squadra, adattandosi a qualsiasi esigenza. L’intelligenza tattica e le ottime doti tecniche lo hanno fatto diventare indispensabile per qualsiasi allenatore abbia avuto in rossonero. In principio Stefano Pioli, poi Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao , ora Massimiliano Allegri, per tutti Pulisic resta un riferimento offensivo indispensabile. L’ex Chelsea è una certezza, un giocatore che accende la luce anche nei momenti di difficoltà della squadra.

Super avvio di stagione

Nell’ultima partita di campionato contro il Napoli è stato eletto migliore in campo grazie ad un assist perfetto per la rete di Saelemaekers e per il gol del 2-0. Christian avrebbe potuto incidere ancora di più se Fofana avesse trasformato un altro suggerimento prezioso, ma il compagno di squadra non ha capitalizzato al meglio un’altra sua fantastica giocata. Max Allegri lo ha dovuto sostituire nel momento in cui i rossoneri sono rimasti in dieci, ma Pulisic è stato ugualmente l’uomo che ha deciso il big match contro la formazione di Antonio Conte. L’avvio di stagione per lui è stato strepitoso. Quattro gol in cinque partite di campionato, sei reti totali se vengono conteggiate pure le due partite di Coppa Italia. Nelle prime 7 partite dell’anno Pulisic ha siglato 6 gol e confezionato 2 assist decisivi per i compagni.

Tanti gol

Numeri da capogiro e da assoluto protagonista in Italia. Al momento, infatti, il rossonero è primo nella classifica marcatori. E non è una novità. Perché da quando è sbarcato in Italia nell’estate del 2023, pagato solamente 20 milioni di euro, Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni del massimo torneo: 46 (27 reti, 19 assist), superando addirittura Lautaro Martinez (45). L’esperienza in Serie A lo sta premiando, l’americano ha trovato la sua dimensione maturando partita dopo partita. Se al Borussia Dortmund era considerato una grande promessa, e al Chelsea ha vissuto anni complicati, al Milan si sta confermando per avere una continuità eccezionale nelle giocate decisive.

Rinnovo di contratto

Ecco perché nella sede rossonera stanno pensando di allungargli il contratto e blindarlo. Il nativo di Hershey, Pennsylvania, è legato al Milan fino al 30 giugno 2027 ma il club ha la possibilità di allungare di un’altra stagione grazie ad una opzione unilaterale presente nel contratto. Ma c’è anche un discorso d’ingaggio e Christian spera di poter migliorare dal punto di vista salariale con un ritocco che si avvicinerebbe ai 4 milioni di euro all’anno. L’idea del Milan è di cominciare i dialoghi per un rinnovo nelle prossime settimane, in modo da trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa. Christian sta bene al Milan e vuole proseguire la sua avventura in rossonero. Si parte da questo presupposto importante. Nel corso della scorsa estate sono arrivare proposte arabe ma non sono mai state prese in considerazione dal 27enne.