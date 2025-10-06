Pulisic distrutto dopo il rigore sbagliato: "Mi uccide deludere il Milan"

Christian Pulisic non si dà pace per il rigore sbagliato al 53' di Juve-Milan. L'arbitro Guida aveva assegnato il penalty in favore dei rossoneri dopo il contatto in area tra Kelly e Gimenez. Lo statuintense si è presentato dal dischetto, ma con il piattone destro l'ha spedito alle stelle. Nonostante avesse spiazzato Di Gregorio, l'ha angolata troppo cercando l'incrocio e il pallone ha sorvolato la traversa. Una scelta che ha scatenato l'ira di Allegri in panchina, che non ha guardato il rigore, e la delusione del giocatore.