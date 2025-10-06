Pulisic distrutto dopo il rigore sbagliato: "Mi uccide deludere il Milan"

Christian Pulisic non si dà pace per il rigore sbagliato al 53' di Juve-Milan. L'arbitro Guida aveva assegnato il penalty in favore dei rossoneri dopo il contatto in area tra Kelly e Gimenez. Lo statuintense si è presentato dal dischetto, ma con il piattone destro l'ha spedito alle stelle. Nonostante avesse spiazzato Di Gregorio, l'ha angolata troppo cercando l'incrocio e il pallone ha sorvolato la traversa. Una scelta che ha scatenato l'ira di Allegri in panchina, che non ha guardato il rigore, e la delusione del giocatore.
Pulisic, il messaggio dopo il rigore sbagliato in Juve-Milan
Il giocatore si è subito disperato, anche se ha continuato a essere tra i più pericolosi dei suoi. Il giorno dopo la sfida, Pulisic ha voluto inviare un messaggio ai tifosi rossoneri con una storia sul suo profilo Instagram: “Mi uccide deludere questo club. Lavorerò più duramente per sistemare le cose”. Ora tornerà in patria per gli impegni durante la pausa con la nazionale degli Stati Uniti. Poi al rientro la prima partita con il Milan sarà a San Siro contro la Fiorentina di Pioli.