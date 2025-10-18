Allegri senza Pulisic, Rabiot ed Estupinan contro la Fiorentina: "Sosta? È il periodo più pericoloso. Troppe parole su Leao"

Il Milan riprende il proprio cammino. A San Siro, i rossoneri sfideranno la Fiorentina dopo una sosta per le nazionali che non ha certamente portato buone notizie. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha infatti fatto il punto sugli infortunati : "Leao ha fatto una buona settimana: doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta . Anche Estupinan non ci sarà domani, da valutare Nkunku".

Allegri sugli infortuni: "Quando c'è un problema va trovata la soluzione"

Tanti così gli infortuni con cui deve far conto il Milan: "L'anno prossimo le due soste sono state accorpate. La sosta più lunga permette che un giocatore che si fa male ha più tempo per recuperare. Poi, però, bisogna essere fatalisti: succede! Questo è il periodo più pericoloso". Detto ciò, Allegri non si è mostrato arrabbiato: "Quando ci sono problemi vanno trovate le soluzioni". Su Leao, invece, l'allenatore ha dichiarato: "Ha qualità importanti, sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona. Ha qualità tecniche straordinarie, ma cred che vada anche lasciato giocare e fare. Si fanno troppe parole attorno a lui. E' un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, sta trovando una condizione accettabile".