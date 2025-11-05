Milan, Gimenez si ferma: "Ho giocato con un infortunio, ora il dolore è aumentato"

MILANO - È stato un inizio di stagione da dimenticare fin qui per Santiago Gimenez . Difficile trovare un alibi per i numeri dell'attaccante messicano, che in campionato non ha ancora segnato dopo nove presenze. Massimiliano Allegri lo ha più volte difeso, dandogli fiducia perché consapevole delle sue qualità. Il suo rendimento, però, è rimasto al di sotto delle aspettative. Ma alla base di tutto ciò potrebbe esserci un problema fisico , che è stato lo stesso attaccante a svelare.

Gimenez svela un problema alla caviglia

Gimenez si è fermato durante la partita contro l'Atalanta per un problema fisico, costretto ad uscire dal campo e a saltare poi la sfida contro la Roma. Non si tratterebbe, però, di un infortunio recente, ma di un problema che la punta si porta dietro da tempo. A raccontarlo è stato lo stesso Gimenez con un post sul suo account Instagram.

Gimenez: "Devo fermarmi, il dolore è aumentato"

"Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia - racconta Gimenez sui social - che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!". Brutte notizie dunque per Allegri, che dovrà fare ancora a meno del suo attaccante. Da valutare i tempi di recupero del messicano, con la sosta nazionali sempre più vicina.