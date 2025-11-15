Milan, è tornato Jashari: l'ultima partita 173 giorni fa

MILANO - Novanta minuti in campo . L’ultima volta 173 giorni fa , in Bruges-Anversa, sfida valida per la fase playoff campionato belga. Ardon Jashari , centrocampista del Milan , è tornato a disputare una partita integrale , stavolta con la maglia rossonera addosso ; in un’amichevole, è vero, ma organizzata appositamente più per lui che per gli altri. Lo aveva annunciato Massimiliano Allegri due settimane fa in conferenza stampa: Milan-Entella , test durante la sosta, sarebbe servito in primis allo svizzero per ritrovare un minimo di ritmo partita , andando a riprovare quelle sensazioni che, a conti fatti, non sentiva da mesi: «È stato - ha spiegato il classe 2002 - un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un’amichevole. È una bella sensazione».

Il rientro di Jashari

La sua corsa nel Milan, iniziata con il lunghissimo inseguimento della trattativa tra il club rossonero e il Bruges, si era arrestata a fine agosto a causa di un violento scontro di gioco in allenamento con Santiago Gimenez. La diagnosi recitava frattura composta del perone destro e almeno due mesi di stop. Tempistica rispettata: a inizio novembre, Jashari è tornato tra i convocati e, ieri, ha rimesso per la prima volta piede in campo in partita. Un po’ di ruggine, dunque, era prevedibile: «È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto».