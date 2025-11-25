È morto Lorenzo Buffon: lo storico portiere del Milan aveva 95 anni
Un giorno triste in casa Milan e per il calcio italiano. È morto oggi, 25 novembre 2025, Lorenzo Buffon. Aveva novantacinque anni. Ex portiere, dal 1949 al 1959 ha vestito la maglia rossonera, con cui ha vinto dieci scudetti. Buffon è morto a Latisana, in provincia di Udine, dove viveva, a causa di un improvviso arresto cardiaco, come reso noto dall'unica figlia, Patricia.
Una leggenda del calcio italiano, al punto di essere stato scelto dalla FIFA negli anni '60 assieme a Yashin per rappresentare la squadra All-Star. Buffon ha iniziato la propria carriera con la Portogruarese, prima di difendere per dieci anni la porta del Milan, quindi, ha vestito le maglie anche di Genoa, Inter, Fiorentina e Ivrea, oltre che quella della Nazionale in quindici occasioni. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana.