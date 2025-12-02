Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie A, Allegri squalificato e multato dopo Milan-Lazio: tutte le decisioni del giudice sportivo

Stop e ammenda per l'allenatore rossonero a seguito dell'espulsione nel finale del big match: i dettagli
Mano pesante del giudice sportivo dopo Milan-Lazio. Max Allegri, l'allenatore dei rossoneri, è stato squalificato per una giornata, inoltre dovrà pagare una multa di 10.000 euro. Era stato espulso nel finale di gara, ne ha parlato anche Rocchi a Open Var. Allegri è stato fermato "per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria". Non sarà in panchina per Torino-Milan di campionato. 

Milan-Lazio, le altre decisioni 

Guendouzi della Lazio multato (5.000 euro) "per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale", mentre è stato squalificato Marco Ianni (collaboratore di Sarri) "per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo". 

 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

