Modric, la frase sul Milan non passa inosservata: "Dopo il Real Madrid, un passo indietro..."

L'addio al Real Madrid, la chiamata del Milan e l'approdo in Italia: Luca Modric ha ripercorso gli ultimi mesi della sua carriera in una lunga intervista rilasciata a Slaven Bilic, ex allenatore della nazionale croata ed ex giocatore di Hajduk, Karlsruhe, West Ham ed Everton) in un programma televisivo. "Dopo il Real Madrid - ha ribadito Modric - ovunque tu vada, è un passo indietro. È innegabile, e tutti i giocatori possono confermarlo. Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto seguendo il calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita".

Modric: "Il fisico non è tutto. Serve intelligenza"

Modric ha ripercorso il passaggio dal Tottenham al Real Madrid ed ha parlato dell'esperienza in Spagna: "Tutti sanno che tipo di club è il Real Madrid, dove la mediocrità non è tollerata, e il solo fatto di aver mantenuto questo livello in un club del genere per così tanti anni è la cosa più incredibile tra tutti i successi che ho ottenuto". Il centrocampista rossonero ha poi parlato del suo fisico e di come all'inizio della sua carriera, fosse stato giudicato non idoneo a giocare su certi palcoscnici, a causa di una struttura fisica poco imponente: "Il calcio non è solo una questione di forza o altezza; è molto più che essere alti 1,90 metri o correre 100 metri in 11 o 12 secondi... no, il calcio è molto di più: tecnica, intelligenza, intuizione, molte altre componenti. Oggigiorno, quando vedo persone che cercano ancora di imporre un certo livello di aggressività, velocità, forza o stazza al calcio, cercano di misurare tutto in base a questo, ma non funziona così. L'intelligenza - conclude Modric - è la cosa più importante. E la forza o la velocità non supereranno mai la tecnica o l'atteggiamento. Ed è per queste ragioni che la gente ama e continua a guardare il calcio".