Infortunio Leao durante Torino-Milan: cosa è successo alla mezzora

TORINO - Problema enorme per il Milan di Massimiliano Allegri che deve fare i conti con l'infortunio per Rafa Leao . Nel primo tempo della sfida con il Torino , con i granata di Baroni avanti 2-1 , l'asso portoghese dei rossoneri ha infatti lasciato il campo alla mezzora, sostituito da Ricci : problema all'inguine destro per l' ex Lille che ha sentito dolore dopo aver calciato in porta da lontano al 27', chiedendo il cambio qualche minuto dopo.

Milan, Leao infortunato: Supercoppa a rischio?

Il giocatore ha provato a stringere i denti, poi ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una smorfia di dolore. Una tegola pesantissima per il Milan che ha già dovuto fare a meno del portoghese nella prima parte di stagione: nelle prossime ore gli esami strumentali certificheranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Pochissime le speranze di vederlo in campo nel match tra Milan e Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre. A questo punto Leao rischia di saltare anche la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, a Riad, fissata per giovedì 18 dicembre.