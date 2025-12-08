Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Leao durante Torino-Milan: cosa è successo alla mezzora

Il portoghese lascia il campo per un problema all'inguine: Supercoppa a rischio? Tutti i dettagli
2 min
TagsMilanLeao
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Problema enorme per il Milan di Massimiliano Allegri che deve fare i conti con l'infortunio per Rafa Leao. Nel primo tempo della sfida con il Torino, con i granata di Baroni avanti 2-1, l'asso portoghese dei rossoneri ha infatti lasciato il campo alla mezzora, sostituito da Ricci: problema all'inguine destro per l'ex Lille che ha sentito dolore dopo aver calciato in porta da lontano al 27', chiedendo il cambio qualche minuto dopo.

Milan, Leao infortunato: Supercoppa a rischio?

Il giocatore ha provato a stringere i denti, poi ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una smorfia di dolore. Una tegola pesantissima per il Milan che ha già dovuto fare a meno del portoghese nella prima parte di stagione: nelle prossime ore gli esami strumentali certificheranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Pochissime le speranze di vederlo in campo nel match tra Milan e Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre. A questo punto Leao rischia di saltare anche la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, a Riad, fissata per giovedì 18 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Il Milan di Allegri come il Napoli di ConteAllegri prima del Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS