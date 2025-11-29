Milan-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Sarri LIVE

20:28

Milan, Tare: "La Lazio una signora squadra. Maignan? Stiamo parlando"

Ha parlato anche a DAZN, Igli Tare, direttore sportivo del Milan con un grande passato alla Lazio: "Un bellissimo incontro con i miei ex giocatori e magazzinieri, cuochi. Mi mancavano. Conosco bene questa squadra, è molto preparata. Ci sono giocatori che hanno vissuto partite importanti: la Lazio è una signora squadra. Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso all'inizio di stagione. Siamo contenti di questo gran campionato. Stiamo parlando in serenità: vedremo. Nkunku è arrivato qui senza preparazione, poi dopo la nazionale è tornato infortunato. Sappiamo bene che quello che ha fatto vedere non è il suo rendimento, ma abbiamo grande fiducia in lui".

Lazio, le parole di Fabiani sul mercato di gennaio. "Insigne? Valutazioni da fare"

Il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ai microfoni di DAZN: "Durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto un lungo colloquio con il presidente, con il mister. Abbiamo fatto delle valutazioni circa il discorso del mercato di gennaio, chiedendo a Sarri quali i ruoli più funzionali al suo progetto per dare più impulso a un progetto nuovo. Il calcio si fa con i soldi e con le idee: il presidente ci ha rassicurato riguardo il poter fare il mercato. Cercheremo di trattenere in tutti i modi i pezzi migliori, come voluto da Sarri. Altrimenti andremo in controtendenza con quanto detto, che è di partire da zero per arrivare in due, tre anni ai livelli che ci competono. Dico ai tifosi di stare tranquilli: lavoriamo sotto traccia per il bene della Lazio. Insigne? Neanche sotto tortura, non lo dico neanche a mio figlio chi ho in mente. Insigne va inquadrato nella logica degli over. Bisogna fare valutazoni. Vedremo quali gli spazi di manovra per gli over durante il mercato".

Dia: "Stiamo crescendo"

Anche Dia ha parlato a DAZN: "La squadra sta crescendo. Prendiamo meno gol, è vero. Sarà una partita difficile fuori casa contro il Milan: dobbiamo fare ciò che sappiamo, con umiltà e personalità".

Tomori: "Testa bassa e pedalare"

Prima della partita Tomori ha parlato ai microfoni di DAZN: "Testa bassa e pedalare. Il derby è stata una partita, ora ne abbiamo ancora tante. Abbiamo gusto di difendere come gruppo, vogliamo continuare".

Sarri ricorda il primo incrocio con Allegri

Maurizio Sarri ha ricordato il primo incrocio in carriera con Allegri: "Aglianese vs Sangiovannese, 0-0 e zero tiri in porta: uno spettacolo pietoso. Lì ho conosciuto Max con cui ho sempre avuto un buon rapporto, è un toscano, come sono le mie origini. È chiaro che la visione del calcio può essere diversa, ma significa poco. Il rapporto personale è di stima reciproca”. LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Dove vedere Milan-Lazio in diretta tv e live streaming

Stadio San Siro - Milano