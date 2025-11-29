Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Sarri LIVE

Milan-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Sarri LIVE

A San Siro la gara valida per la tredicesima giornata di campionato tra i rossoneri e i biancocelesti: aggiornamenti in tempo reale
7 min
TagsMilanLazioSerie A
Aggiorna

Milan-Lazio, a voi. Scocca l'ora della gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Da una parte i rossoneri di Allegri, a caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo e della seconda vittoria di fila dopo il successo per 1-0 nel derby contro l'Inter: una successo gli permetterebbe di tornare, almeno per una notte, al comando solitario della classifica in attesa di Roma-Napoli. Dall'altra i biancocelesti di Sarri, che vogliono dare continuità all'affermazione all'Olimpico contro il Lecce (2-0) per restare agganciati alla zona Europa. Segui il match attraverso la cronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:28

Milan, Tare: "La Lazio una signora squadra. Maignan? Stiamo parlando"

Ha parlato anche a DAZN, Igli Tare, direttore sportivo del Milan con un grande passato alla Lazio: "Un bellissimo incontro con i miei ex giocatori e magazzinieri, cuochi. Mi mancavano. Conosco bene questa squadra, è molto preparata. Ci sono giocatori che hanno vissuto partite importanti: la Lazio è una signora squadra. Maignan? Abbiamo fatto un bel discorso all'inizio di stagione. Siamo contenti di questo gran campionato. Stiamo parlando in serenità: vedremo. Nkunku è arrivato qui senza preparazione, poi dopo la nazionale è tornato infortunato. Sappiamo bene che quello che ha fatto vedere non è il suo rendimento, ma abbiamo grande fiducia in lui".

20:25

Lazio, le parole di Fabiani sul mercato di gennaio. "Insigne? Valutazioni da fare"

Il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ai microfoni di DAZN: "Durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto un lungo colloquio con il presidente, con il mister. Abbiamo fatto delle valutazioni circa il discorso del mercato di gennaio, chiedendo a Sarri quali i ruoli più funzionali al suo progetto per dare più impulso a un progetto nuovo. Il calcio si fa con i soldi e con le idee: il presidente ci ha rassicurato riguardo il poter fare il mercato. Cercheremo di trattenere in tutti i modi i pezzi migliori, come voluto da Sarri. Altrimenti andremo in controtendenza con quanto detto, che è di partire da zero per arrivare in due, tre anni ai livelli che ci competono. Dico ai tifosi di stare tranquilli: lavoriamo sotto traccia per il bene della Lazio. Insigne? Neanche sotto tortura, non lo dico neanche a mio figlio chi ho in mente. Insigne va inquadrato nella logica degli over. Bisogna fare valutazoni. Vedremo quali gli spazi di manovra per gli over durante il mercato".

20:11

Dia: "Stiamo crescendo"

Anche Dia ha parlato a DAZN: "La squadra sta crescendo. Prendiamo meno gol, è vero. Sarà una partita difficile fuori casa contro il Milan: dobbiamo fare ciò che sappiamo, con umiltà e personalità".

20:10

Tomori: "Testa bassa e pedalare"

Prima della partita Tomori ha parlato ai microfoni di DAZN: "Testa bassa e pedalare. Il derby è stata una partita, ora ne abbiamo ancora tante. Abbiamo gusto di difendere come gruppo, vogliamo continuare".

19:58

Sarri ricorda il primo incrocio con Allegri

Maurizio Sarri ha ricordato il primo incrocio in carriera con Allegri: "Aglianese vs Sangiovannese, 0-0 e zero tiri in porta: uno spettacolo pietoso. Lì ho conosciuto Max con cui ho sempre avuto un buon rapporto, è un toscano, come sono le mie origini. È chiaro che la visione del calcio può essere diversa, ma significa poco. Il rapporto personale è di stima reciproca”. LE DICHIARAZIONI COMPLETE

19:45

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali.

MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

19:35

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Lazio. SFOGLIA LA GALLERY

19:31

Dove vedere Milan-Lazio in diretta tv e live streaming

Alle 20:45 il calcio d'inizio di Milan-Lazio: dove vedere il match in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

Stadio San Siro - Milano

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS