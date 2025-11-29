Dove vedere Milan-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
A San Siro va in scena l'affascinante confronto tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri, in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Rossoneri reduci dalla vittoria di misura nel derby con l'Inter e secondi in classifica con 25 punti all'attivo. I biancocelesti, dal canto loro, vengono dal successo interno con il Lecce, ma restano alla ricerca di una continuità utile per rimanere attaccati alla zona Europa.
Milan-Lazio, l'orario
Il fischio d'inizio di Milan-Lazio è previsto per oggi, sabato 29 novembre, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Milan-Lazio in diretta tv
Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.
Milan-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek.
Indisponibili: Gimenez, Pulisic, Athekame. Squalificati: -. Diffidati: -.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Pedro, Castellanos.
Indisponibili: Cataldi, Cancellieri, Rovella. Squalificati: -. Diffidati: Guendouzi.
