Allegri e la risposta a sorpresa su Milan-Sassuolo: "Pareggio? Vi dico la verità..." 

La doppietta di Bartesaghi non basta al Milan , fermato a San Siro dal Sassuolo di Grosso. Così Max Allegri a fine partita: "Momentaneamente siamo in testa alla classifica - spiega l'allenatore rossonero ai microfoni di Dazn - comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime quattro. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. Due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente".

Allegri sul pareggio contro il Sassuolo

Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo questo pareggio: "Oggi abbiamo fatto una buona partita. Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po' più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa: abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato". In conferenza stampa, poi, il tecnico ha messo il focus su Pulisic e Gabbia: "Su Pulisic è stata fatta scelta tecnica. In quel momento lì c'era bisogno di rinforzare il centrocampo e ripartire, quindi ho deciso di mettere un cenrtocampista in più. Lui rientrava da una settimana dove ha perso peso, ha avuto la febbre. Però direi che è stato un cambio tattico. Per Gabbia vediamo domani mattina, speriamo che non sia niente di grave".