Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri e la risposta a sorpresa su Milan-Sassuolo: "Pareggio? Vi dico la verità..." 

L'allenatore: "Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi"
2 min
TagsAllegriMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

La doppietta di Bartesaghi non basta al Milan, fermato a San Siro dal Sassuolo di Grosso. Così Max Allegri a fine partita: "Momentaneamente siamo in testa alla classifica - spiega l'allenatore rossonero ai microfoni di Dazn - comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime quattro. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. Due a Parma, due oggi, due col Pisa, due col Torino, due con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente".  

Allegri sul pareggio contro il Sassuolo 

Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo questo pareggio: "Oggi abbiamo fatto una buona partita. Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, sul primo gol potevamo essere un po' più svegli. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa: abbiamo rischiato anche di perderla, possono sembrare due punti persi ma secondo me è un punto guadagnato". In conferenza stampa, poi, il tecnico ha messo il focus su Pulisic e Gabbia: "Su Pulisic è stata fatta scelta tecnica. In quel momento lì c'era bisogno di rinforzare il centrocampo e ripartire, quindi ho deciso di mettere un cenrtocampista in più. Lui rientrava da una settimana dove ha perso peso, ha avuto la febbre. Però direi che è stato un cambio tattico. Per Gabbia vediamo domani mattina, speriamo che non sia niente di grave". 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Il Sassuolo ferma il MilanBartesaghi, prima doppietta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS