Infortunio Gabbia, effettuati gli esami strumentali: la nota del Milan sulle sue condizioni
MILANO - Oltre alla delusione per la mancata vittoria, al termine del match di campionato pareggiato a San Siro contro il Sassuolo, nel Milan c'era apprensione per le condizioni di Lorenzo Gabbia (uscito per infortunio nella ripresa). Il giorno dopo però arrivano buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri.
Milan, la nota sulle condizioni di Gabbia
Sollievo in casa rossonera infatti per le condizioni del difensore, che nel corso della gara contro gli emiliani aveva riportato "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro": gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti nella mattinata di oggi (15 dicembre), hanno fatto sapere dal Milan, "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali".