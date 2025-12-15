Infortunio Gabbia, effettuati gli esami strumentali: la nota del Milan sulle sue condizioni

Milan, la nota sulle condizioni di Gabbia

Sollievo in casa rossonera infatti per le condizioni del difensore, che nel corso della gara contro gli emiliani aveva riportato "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro": gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti nella mattinata di oggi (15 dicembre), hanno fatto sapere dal Milan, "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali".