lunedì 15 dicembre 2025
Infortunio Gabbia, effettuati gli esami strumentali: la nota del Milan sulle sue condizioni

Il difensore rossonero costretto ad uscire per un problema al ginocchio nel match di campionato pareggiato a San Siro contro il Sassuolo: il bollettino medico
MILANO - Oltre alla delusione per la mancata vittoria, al termine del match di campionato pareggiato a San Siro contro il Sassuolo, nel Milan c'era apprensione per le condizioni di Lorenzo Gabbia (uscito per infortunio nella ripresa). Il giorno dopo però arrivano buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri.

Milan, la nota sulle condizioni di Gabbia

Sollievo in casa rossonera infatti per le condizioni del difensore, che nel corso della gara contro gli emiliani aveva riportato "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro": gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti nella mattinata di oggi (15 dicembre), hanno fatto sapere dal Milan, "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali".

 

 

 

