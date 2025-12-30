Modric è il grandangolo del Milan 

Luka Modric non sorprende più nessuno, ormai fa solo notizia quando sbaglia un passaggio. Domenica, contro il Verona, è capitato dopo un’ora e qualche minuto. Ci fosse stato Liedholm in tribuna avrebbe raccontato di quella volta che San Siro si alzò in piedi per applaudirlo perché aveva finalmente sbagliato un pallone. Verità o leggenda, San Siro dovrebbe fare lo stesso