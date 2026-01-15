Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Allegri dopo Como-Milan: "Maignan ci ha tenuto in piedi, Nkunku? Leao voleva tirare il rigore ma..."

La soddisfazione del tecnico dei rossoneri dopo il successo per 3-1 in rimonta, al Sinigaglia, contro gli uomini di Fabregas
3 min
TagsAllegriComoMilan
Successo pesantissimo per il Milan di Massimiliano Allegri: 3-1 in trasferta sul campo del Como, nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, con gol di Nkunku su rigore e doppietta di Rabiot dopo il momentaneo vantaggio degli uomini di Cesc Fabregas con Kempf. Determinante anche Maignan con una serie di grandissime parate.

Allegri dopo Como-Milan: "La squadra è stata resiliente, successo molto importante"

A fine gara, in diretta su Dazn, è palpabile la soddisfazione del tecnico dei rossoneri: "Milan francese? Abbiamo giocatori di tante nazionalità, io parlo italiano (ride)"L'analisi del match: "Siamo partiti giocando con i quattro centrocampisti in fase di possesso, una volta in svantaggio ci siamo disuniti. Abbiamo rischiato. Dopo aver recuperato la partita, grazie a Maignan che ci ha tenuto in piedi, contro un ottimo Como, ci siamo messi a tre davanti. Poi ho preferito tornare come all'inizio. A un certo punto difendevamo con i quattro a metà campo per dare respiro a Leao. Abbiamo avuto tante situazioni che potevamo sfruttare meglio. Abbiamo subito tanti tiri, ma la squadra è stata resiliente, voleva questo risultato che è molto importante".

Allegri e il rigore di Nkunku: "L'ho chiamato per farlo andare a tirare, è andata bene"

Allegri ha infine svelato: "Leao voleva calciare il rigore, ma mi sono sentito di chiamare Nkunku, che è rigorista come lui: sentendo esultare mezza tribuna pensavo che l'avesse parato, ma è andata bene. Tutti hanno avuto lo spirito giusto. Contro il Como non è facile giocare, hanno rischiato di fare il 2-0. Siamo stati bravi e fortunati a pareggiare su rigore e nel secondo tempo la partita è cambiata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

