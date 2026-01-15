- 10'M. Kempf (ass. : M. Baturina)
Como-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Allegri oggi LIVE
Tocca a Como-Milan chiudere il quadro della 16esima giornata di Serie A, in occasione del recupero in programma oggi al Sinigaglia. Fabregas sfida Allegri, in palio punti importanti per la zona Europa e per la corsa scudetto: segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:11
24' - Parata incredibile di Maignan
Ripartenza veloce del Como guidata da Baturina che dalla sinistra fa partire un traversone centrale al limite dell'area per Nico Paz, lasciato troppo solo: l'argentino fa partire il mancino e obbliga Maignan a una parata incredibile per evitare il raddoppio.
20:07
20' - Occasione per Fofana
Imbucata di Modric per Fofana in area: il francese difende il pallone dalla pressione fisica di Ramon. Fofana però non riesce a stare in piedi, tenta di calciare mentre cade a terra e il pallone va fuori a tu per tu con Butez.
20:06
19' - De Winter anticipa Nico Paz in area
Como ancora in avanti: Da Cunha si allarga sulla sinistra e mette un cross profondo per Nico Paz in area, ma De Winter libera di testa.
21:00
13' - Da Cunha spreca una grande occasione
Grande azione del Como prolungata poi a bucare il Milan a centrocampo. Da Cunha allarga per Baturina con l'esterno, il croato la rimette in mezzo rasoterra proprio per Da Cunha che da ottima posizione la manda alta.
20:57
10' - Kempf porta in vantaggio Fabregas, Como-Milan 1-0
Dopo una fase di studio, palla sul secondo palo di Vojvoda, Tomori costretto a mettere in calcio d'angolo. Angolo battuto corto, la combinazione porta Baturina al cross per Kempf che sbuca sul secondo palo in mezzo alla difesa del Milan e la mette dentro di testa. Gol e azione molto simile a quello che il difensore aveva segnato nella partita al Sinigaglia contro la Juventus.
19:49
2' - Kempf ci prova in rovesciata
Subito punizione conquistata nella metà campo avversaria dal Como: Nico Paz batte in mezzo, la difesa del Milan respinge e il pallone sbuca al limite dell'area nella disponibilità di Kempf che ci prova al volo in rovesciata. Il pallone esce di molto.
20:47
1' - Inizia Como-Milan
Inizia la sfida del Sinigaglia tra Como e Milan: primo possesso palla della partita per la squadra di Allegri.
20:40
La conferenza di Allegri
"Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4": le parole dell'allenatore dei rossoneri alla vigilia della partita contro il Como.
20:30
Fabregas: "Mi piace imparare da Allegri. Nell'allenare i campioni è il numero uno"
Fabregas ha parlato nel pre partita: "Abbiamo visto ieri che l'Albacete ha vinto contro il Real, ci sono quelle partite quando giochi contro grandissime squadre che bisogna fare sforzi in più. Non si può mai perdere speranza giocando tutti insieme. Se manca qualcosa di questo è sempre molto difficile. Da giocatore, le squadre di Allegri mi piacevano molto, lo ascolto abbastanza, mi piace imparare dalla sua comunicazione. Lui parla sempre di semplicità, noi allenatori a volte vogliamo dare tante informazioni e il giocatore diventa pazzo. Lui si sa esprimere con le parole giuste. A Como possiamo lavorare in maniera diversa, poi però quando alleni Modric, Rabiot ecc che hanno grande esperienza bisogna gestirli in maniera diversa e in questo è il numero uno. Da Cunha è un giocatore importante, è il numero 8 che fa da collante, ti dà quella continuità di gioco. Sa muoversi bene tra le linee ed poi cresciuto molto con me, come io con lui. Conosce il mio calcio alla perfezione e c'è tanta fiducia tra noi".
20:25
Milan, le parole di De Winter
De Winter ha parlato nel pre partita: "Come ogni partita non dobbiamo sbagliare niente. Noi difendiamo di squadra, proviamo a non subire niente, non cambierà niente per noi. Cambia il ruolo ma il calcio rimane quello, cerco di fare il mio. L'importante è giocare e aiutare la squadra".
20:20
Como, Ramón: "Dobbiamo stare attenti al Milan. Bravi dietro? Abbiamo un grande portiere"
Ramón a Dazn: "Dobbiamo stare molto attenti, sappiamo che il Milan ha buoni giocatori e sono forti nelle ripartenze. Sappiamo i loro punti di forza, dovremo tenere d'occhio tutto. La nostra difesa è avere tanto possesso palla, siamo bravi dietro ma abbiamo anche un grande portiere come Butez".
20:15
Allegri: "Fullkrug? Ha detto che con questo infortunio ha sempre giocato"
Allegri a Dazn nel pre partita: "Classifica dopo le partite di ieri? La classifica conta ma ne dobbiamo fare altrettanti per rimanere attaccati al treno di testa. Tutte le partite sono complicate. Il Como ha caratteristiche precise con un ottimo possesso palla e che non subisce gol. Non solo Leao può sfruttare gli spazi, ci vorranno inserimento da dietro. Bisogna essere bravi a scampare dalla pressione del Como. Fullkrug? Si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato. Non la prima volta che gli capita. Il giocatore ci tiene molto".
20:05
Milan in campo per il riscaldamento
In attesa dell'ingresso in campo del Como, scende sul terreno di gioco il Milan per iniziare il suo riscaldamento.
20:00
Allegri teodoforo, gli urlano: "Togli Fofana". Sorride ma a Como è titolare
Dopo l'errore sfortunato a porta libera contro il Como, Fofana è stato bersagliato dai tifosi del Milan, fino a chiedere ad Allegri di toglierlo. Ma l'allenatore lo schiera titolare contro il Como.
19:48
Como, la formazione ufficiale
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas.
19:45
La formazione ufficiale del Milan
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão.
A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Duțu, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.
19:40
19:35
Fullkrug recupera subito, al Sinigaglia c'è
Dopo l'allarme degli scorsi giorni, Allegri potrà contare anche sul nuovo arrivato Fullkrug: recupero lampo dall'infortunio.
19:30
Como-Milan, cresce l'attesa al Sinigaglia
Como-Milan è l'ultimo dei quattro recuperi della 16esima giornata di Serie A: calcio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio "Sinigaglia".
Stadio Sinigaglia - Como