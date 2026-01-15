Como-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Allegri oggi LIVE

Dopo una fase di studio, palla sul secondo palo di Vojvoda, Tomori costretto a mettere in calcio d'angolo. Angolo battuto corto, la combinazione porta Baturina al cross per Kempf che sbuca sul secondo palo in mezzo alla difesa del Milan e la mette dentro di testa. Gol e azione molto simile a quello che il difensore aveva segnato nella partita al Sinigaglia contro la Juventus.

20:40

La conferenza di Allegri

"Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4": le parole dell'allenatore dei rossoneri alla vigilia della partita contro il Como.

20:30

Fabregas: "Mi piace imparare da Allegri. Nell'allenare i campioni è il numero uno"

Fabregas ha parlato nel pre partita: "Abbiamo visto ieri che l'Albacete ha vinto contro il Real, ci sono quelle partite quando giochi contro grandissime squadre che bisogna fare sforzi in più. Non si può mai perdere speranza giocando tutti insieme. Se manca qualcosa di questo è sempre molto difficile. Da giocatore, le squadre di Allegri mi piacevano molto, lo ascolto abbastanza, mi piace imparare dalla sua comunicazione. Lui parla sempre di semplicità, noi allenatori a volte vogliamo dare tante informazioni e il giocatore diventa pazzo. Lui si sa esprimere con le parole giuste. A Como possiamo lavorare in maniera diversa, poi però quando alleni Modric, Rabiot ecc che hanno grande esperienza bisogna gestirli in maniera diversa e in questo è il numero uno. Da Cunha è un giocatore importante, è il numero 8 che fa da collante, ti dà quella continuità di gioco. Sa muoversi bene tra le linee ed poi cresciuto molto con me, come io con lui. Conosce il mio calcio alla perfezione e c'è tanta fiducia tra noi".

20:25

Milan, le parole di De Winter

De Winter ha parlato nel pre partita: "Come ogni partita non dobbiamo sbagliare niente. Noi difendiamo di squadra, proviamo a non subire niente, non cambierà niente per noi. Cambia il ruolo ma il calcio rimane quello, cerco di fare il mio. L'importante è giocare e aiutare la squadra".

20:20

Como, Ramón: "Dobbiamo stare attenti al Milan. Bravi dietro? Abbiamo un grande portiere"

Ramón a Dazn: "Dobbiamo stare molto attenti, sappiamo che il Milan ha buoni giocatori e sono forti nelle ripartenze. Sappiamo i loro punti di forza, dovremo tenere d'occhio tutto. La nostra difesa è avere tanto possesso palla, siamo bravi dietro ma abbiamo anche un grande portiere come Butez".

20:15

Allegri: "Fullkrug? Ha detto che con questo infortunio ha sempre giocato"

Allegri a Dazn nel pre partita: "Classifica dopo le partite di ieri? La classifica conta ma ne dobbiamo fare altrettanti per rimanere attaccati al treno di testa. Tutte le partite sono complicate. Il Como ha caratteristiche precise con un ottimo possesso palla e che non subisce gol. Non solo Leao può sfruttare gli spazi, ci vorranno inserimento da dietro. Bisogna essere bravi a scampare dalla pressione del Como. Fullkrug? Si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato. Non la prima volta che gli capita. Il giocatore ci tiene molto".