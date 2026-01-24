Allegri elogia Gasperini: "Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma..."

Allegri sul problema di Leao e sul mercato del Milan

"Leao gioca ma ha un'infiammazione sul pube che deve gestire, è un dolore minimo, ma fastidioso. Sta facendo bene. Abbiamo quattro uomini davanti per due posti e ho possibilità di fare delle sostituzioni: gli ultimi 30 minuti sono sempre determinanti. Sull'applicazione è cresciuto, ma deve crescere ancora. Leao e Pulisic insieme non li abbiamo avuti per vari problemi, ma hanno fatto dei gol e questa è la cosa più importante. Non conta il minutaggio, ma importante che siano efficaci e concreti. Ricci? Sono molto contento per come sta crescendo, è un giocatore molto intelligente. Secondo me il ruolo di mezzala gli si addice di più. Mercato fermo? L'arrivo di Fullkrug è stato molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta vedendo e lavorando. Io sono molto contento della rosa. Ripeto: o miglioriamo la rosa o rimaniamo così. Ci sono dei giovani presi in estate, come Athekame e anche Odogu che non vedete, che stanno crescendo molto bene, quindi sono contento. L'importante è continuare ad avere questa convinzione in partita avendo l'obiettivo ben chiaro davanti, che è uno dei primi quattro posti. Ora sembra tutto facile ma sarà molto complicato con squadre molto agguerrite e allenatori come Conte, Spalletti e Gasperini, che quasi tutti gli anni arrivano tra le prime quattro. Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene. A gennaio trovare giocatori che ti migliorano è difficile, Tare è stato molto bravo a portare subito Fullkrug, se fosse arrivato una settimana si sarebbe perso due partite".