Roma, Venturino è ufficiale: il comunicato e il numero di maglia

Dopo Robinio Vaz e Malen , la Roma ha annunciato il terzo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato . Lorenzo Venturino è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso, come dichiarato dallo stesso club attraverso un comunicato. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa .

Venturino alla Roma: il comunicato del club

Venturino arriva alla Roma in seguito a un'operazione che ha visto Tommaso Baldanzi fare il percorso inverso, passando al Genoa. Il comunicato con cui il club ha annunciato l'arrivo di Venturino: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all'Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall'Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Lorenzo!".

Venturino: "Un'emozione essere qua. Ho parlato con De Rossi"

"Per me è un'emozione essere qua. Roma è una piazza molto importante con uno stadio bellissimo e una grande storia. Posso solo imparare da questa esperienza". Queste le prime dichiarazioni di Lorenzo Venturino, rilasciate ai canali ufficiali del club. Per il giovane si tratta della prima volta con una maglia diversa da quella del Genoa: "Una situazione nuova per me. Dove viverla al meglio godendomi questi momenti. Non sono più un ragazzino. Può essere solo che una bella esperienza". Sulle sue caratteristiche: "Sono un giocatore rapido, bravo nello stretto. Le mie carattersitche migliori? Dribbling e qualità. Devo migliorare sotto il punto di vista difensivo". Prima di giungere a Roma, Venturino ha parlato con De Rossi: "Mi ha augurato un grosso in bocca al lupo. Mi ha detto di vivere al meglio l'esperienza. Non posso che migliorare qui". L'idolo calcistico? "Messi". Venturino si è dimostrato entusiasto anche di quella che sarà la vita a Roma: "Mi adatterò subito. Andrò sicuramente a visitare i monumenti, a partire dal Colosseo". Mentre sul suo ingresso nello spogliatoio: "Non posso che imparare: in questo spogliatoio ci sono grandi campioni. Potrei utilizzare Pisilli per entrare meglio nel gruppo: lo conosco dell'under-21". Il tutto chiuso con un classico: "Forza Roma!".