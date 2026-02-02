Allegri: "Felice per il rinnovo di Maignan. Il futuro di Modric? Vi dico che..."

Massimiliano Allegri si prepara con serenità al posticipo del martedì del suo Milan, che contro il Bologna chiude la 23ª giornata di Serie A: " Il rinnovo di contratto di Maignan ? Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa - le parole dell'allenatore rossonero nelal conferenza stampa della vigilia - lui è molto contento, ha sempre detto di voler rimanere, la società è stata brava a fare il lavoro giusto per far sì che Mike rimanesse al Milan". Poi, sul suo ruolo nella decisione sul futuro di Maignan e di Luka Modric , dice: "Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misunderstanding dell'estate... E che poi parasse. E sta parando. Modric vediamo, decide lui. Se ha voglia di continuare o meno". Allegri poi fa la conta dei disponibili per la gara contro il Bologna, in programma domani al Dall'Ara: " Saelemaekers non ci sarà , l'adduttore dà ancora a fastidio. A Roma si è messo a disposizione, ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha una borsite che valuteremo oggi, vedremo se potrà essere con noi. Leão sta gestendo la sua situazione e sarà disponibile, gli altri possono giocare".

La lotta scudetto e Nkunku

Il pensiero di Allegri poi si sposta sulla lotta scudetto: "Non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Rispondo a Chivu, sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter. Noi abbiamo giocatori ottimi ma con caratteristiche diverse da quelli dell'Inter. Ripeto: io, e tutto il club, siamo dispiaciuti per non partecipare alla Champions. Si lavora per giocare quella competizione. Se si vuole stare ad alti livelli bisogna giocare ad alti livelli e la Champions League. Anzi, speriamo di giocare fra due anni al Mondiale per Club. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio". Per Allegri il Milan deve "migliorare alcuni momenti della partita com'è successo a Roma, dopo 15 secondi lì abbiamo rischiato di prendere gol. Abbiamo avuto difficoltà per meriti della Roma, ma anche per demeriti nostri. La loro forza è quella di saltarci addosso e rubarci palla. Dobbiamo migliorare in quello così come in tante altre cose, senza perdere mai di vista il risultato finale che ci dovrebbe portare al raggiungimento del nostro obiettivo". Sui miglioramenti di Nkunku dice: "Nkunku ha le qualità per potere crescere: c'è chi ha un impatto immediato e chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti di lui, ma può sempre migliorare. Athekame è cresciuto molto e ho piena fiducia nelle sue capacità: a destra giocherà lui o Loftus-Cheek".

Il mercato e il calendario

Allegri parla poi del mercato: "Mercato invernale in Italia deprimente? Penso che non è che si scopre oggi. Basta vedere il fatturato delle squadre inglesi, nelle prime 8 di Champions ci sono 5 inglesi. Negli ultimi 15 anni le 4 semifinaliste sono state quasi sempre le prime 4 per fatturato, con qualche eccezione. In Italia non dobbiamo sempre piangerci addosso. La Serie A è un campionato meraviglioso, i giocatori imparano tanto. Con le nostre caratteristiche riusciamo sempre a fare un buon spettacolo. La situazione calcistica europea in questo momento è questa". Ancora sulla ricerca di un altro attaccante. "Fortunatamente stasera finisce il mercato. La società pensa al mercato, fino a questo momento qui è arrivato Fullkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Gimenez e soprattutto Leao e Pulisic - ha detto Allegri - che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene. Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile". Come Chivu e Gasperini, Allegri non si lamenta dei calendari: "Inutile dire che i calendari sono questi. Ci dicono di giocare domani e giochiamo domani. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un'opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo".