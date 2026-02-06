Ibrahimovic regala una maglia del Milan a Jeff Goldblum: la reazione è virale

"Troppo carisma in un video. Quando Ibrahimovic incontra Jeff Goldblum". La perfetta sintesi dell'incontro tra due grandi personalità porta la firma della BBC che, con un video diffuso su X, ha documentato un momento speciale tra il Senior Advisor del Milan e il celebre attore statunitense.

Maglia del Milan personalizzata per Goldblum: il regalo speciale di Ibra

Nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ibrahimovic ha omaggiato Goldblum con il dono di una maglia personalizzata del club rossonero: impresse sul retro il suo cognome e il numero 26. Un pensiero che ha sorpreso il diretto interessato che, in compagnia della sua famiglia, non ha nascosto la sua emozione nel riceverla. Una reazione presto diventata virale sui social.