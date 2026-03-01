Allegri carica il Milan verso l'Inter: "Scudetto? Speriamo che i numeri..."
Il Milan di Massimiliano Allegri vince nel finale contro la Cremonese di Davide Nicola, grazie alle reti di Pavlovic e Leao, e consolida il secondo posto in classifica, riportandosi a -10 dall'Inter capolista ad una settimana dal derby. Al termine dei 90 minuti dello "Zini", il tecnico rossonero ha analizzato la prestazione dei suoi, concentrandosi sull'obiettivo Champions e proiettandosi all'attesissima stracittadina.
Allegri a DAZN: "Abbiamo un obiettivo troppo grosso da dover centrare"
Così Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN nel dopo gara di Cremonese-Milan: "La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, hanno tenuto i ritmi molto alti nel primo tempo e abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla. Abbiamo creato, abbiamo tirato, poi nel finale è stato bravo Estupinan ad entrare molto bene e la squadra a sbloccare la partita. Erano tre punti importanti per la classifica e per avvicinarci al nostro obiettivo. Il tridente schierato nel finale? In questo momento è una soluzione a gara in corso, perché ci sono grandi ritmi gli esterni devono lavorare molto e poi perdono di lucidità. In quel momento della partita, abbiamo messo dentro Fullkrug, allargando Pulisic e Leao, ma possiamo giocare anche con un doppio mediano. Adesso non mi interessano tanto i moduli, i numeri. Abbiamo un obiettivo troppo grosso da dover centrare, perché le altre squadre continuano a far punti, dal Napoli al Como, ora giocherà l'Atalanta. Bisogna essere sempre lucidi, anche in occasione del calcio d'angolo che ci ha portato al gol, con Estupinan che ha appoggiato bene la palla per Modric, così come sul contropiede alla fine. Dobbiamo continuare così".
Allegri in vista del derby con l'Inter: "Speriamo che i numeri gli diano contro..."
Dall'infortunio muscolare di Bartesaghi, un attimo prima del gol di Pavlovic, alla settimana che porterà all'attesissimo derby con l'Inter di Chivu: "Bartesaghi? È stato straordinario, perché è uscito nel momento giusto, facendo entrare Estupinan sul corner che poi è stato decisivo. Il merito della vittoria oggi è tutto suo. Il derby con l'Inter? Partita meravigliosa, può succedere di tutto. Chance Scudetto? L'Inter ha vinto 22 partite, mi sembra, pareggiandone una e perdendone quattro, quindi speriamo che domenica i numeri gli diano contro...".
Allegri a Sky: "Oggi non era semplice, una vittoria in meno alla quota Champions"
Massimiliano Allegri è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Oggi vincere non era semplice, perché ci portavamo dietro la sconfitta di Parma. Sapevamo dell'importanza della partita, nei primi 10-20 minuti la Cremonese ha pressato molto, noi eravamo un po' nervosi e non gestivamo bene il pallone. Poi la squadra ha fatto meglio, sono molto contento di tutti, quelli che sono entrati hanno dato un grande apporto. Ora il calcio vengono giocate in 15, tolto il portiere, e sono stati tutti bravi. Questa è la qualità di questo gruppo. Poi qualcuno può uscire più o meno arrabbiato, ma l'importante è dare il massimo finché si è chiamati a farlo. La classifica? Era importante, per allungare in classifica e ci manca una vittoria in meno alla quota Champions. Soprattutto, ci siamo tolti la sconfitta con il Parma, perché perdere una partita dopo 6 mesi fa ancora più male. È un gruppo straordinario, sono molto contento per i ragazzi".
Allegri sul ruolo di Leao: "Si sta muovendo bene da centravanti. Il derby? Bellissima serata"
Dalla posizione di Rafa Leao all'avvicinamento al derby con l'Inter: "Ha avuto occasioni, Rafa sta crescendo molto come tutti, si sta muovendo bene da centravanti. A volte non lo troviamo bene noi, in profondità, poi è normale che a campo aperto diventa devastante. Sta crescendo tanto, come tutti, ma sta crescendo anche come uomo fuori dal campo. Anche Pulisic, sta rientrando bene in condizione, Fullkrug è entrato bene, Ricci. Poi il migliore in campo è stato Bartesaghi, perché al momento giusto è uscito dal campo... Il derby con l'Inter? Bellissima serata, bisogna godersela, perché siamo fortunati a vivere queste serate. Prepararla bene e viverla fino in fondo. Le scelte di oggi? Guardare partita per partita, per poi giocare anche le partite da diffidati con senso di responsabilità", parola di Allegri.
