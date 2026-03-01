Allegri carica il Milan verso l'Inter: "Scudetto? Speriamo che i numeri..."

Allegri a DAZN: "Abbiamo un obiettivo troppo grosso da dover centrare"

Così Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN nel dopo gara di Cremonese-Milan: "La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, hanno tenuto i ritmi molto alti nel primo tempo e abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla. Abbiamo creato, abbiamo tirato, poi nel finale è stato bravo Estupinan ad entrare molto bene e la squadra a sbloccare la partita. Erano tre punti importanti per la classifica e per avvicinarci al nostro obiettivo. Il tridente schierato nel finale? In questo momento è una soluzione a gara in corso, perché ci sono grandi ritmi gli esterni devono lavorare molto e poi perdono di lucidità. In quel momento della partita, abbiamo messo dentro Fullkrug, allargando Pulisic e Leao, ma possiamo giocare anche con un doppio mediano. Adesso non mi interessano tanto i moduli, i numeri. Abbiamo un obiettivo troppo grosso da dover centrare, perché le altre squadre continuano a far punti, dal Napoli al Como, ora giocherà l'Atalanta. Bisogna essere sempre lucidi, anche in occasione del calcio d'angolo che ci ha portato al gol, con Estupinan che ha appoggiato bene la palla per Modric, così come sul contropiede alla fine. Dobbiamo continuare così".

Allegri in vista del derby con l'Inter: "Speriamo che i numeri gli diano contro..."

Dall'infortunio muscolare di Bartesaghi, un attimo prima del gol di Pavlovic, alla settimana che porterà all'attesissimo derby con l'Inter di Chivu: "Bartesaghi? È stato straordinario, perché è uscito nel momento giusto, facendo entrare Estupinan sul corner che poi è stato decisivo. Il merito della vittoria oggi è tutto suo. Il derby con l'Inter? Partita meravigliosa, può succedere di tutto. Chance Scudetto? L'Inter ha vinto 22 partite, mi sembra, pareggiandone una e perdendone quattro, quindi speriamo che domenica i numeri gli diano contro...".