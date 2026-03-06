Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Saelemaekers e il retroscena svelato su Allegri: "Mi ha dato un soprannome"

L'esterno belga ha parlato a due giorni dal derby tra Milan e Inter: " Rivalità che ci sarà sempre. Nessuno parla, c'è solo concentrazione"
2 min
TagsSerie AMilanSaelemaekers
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Milano è in attesa. Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di ritorno. L'Inter capolista contro il Milan secondo. "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla". Così Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha presentato la stracittadina nel corso di un'intervista a DAZN.

Saelemaekers su Allegri: "Uno dei migliori. Mi chiama "scheggia""

Ogni piccolo dettaglio può essere decisivo in una partita così, come esplicitato dal belga: "Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita". Saelemaekers, inoltre, ha riservato parole speciali nei confronti del suo allenatore, Allegri: "È speciale per me, è unico. Uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano per come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente". Non solo, per lui ha riservato anche un soprannome speciale: "Mi chiama "scheggia", perché vado sempre al 100%". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Rabiot: "Voglio vincere col Milan"Quanto tempo starà fuori Gabbia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS