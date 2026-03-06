Saelemaekers e il retroscena svelato su Allegri: "Mi ha dato un soprannome"

Milano è in attesa. Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di ritorno. L'Inter capolista contro il Milan secondo. "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla". Così Alexis Saelemaekers , esterno rossonero , ha presentato la stracittadina nel corso di un'intervista a DAZN.

Saelemaekers su Allegri: "Uno dei migliori. Mi chiama "scheggia""

Ogni piccolo dettaglio può essere decisivo in una partita così, come esplicitato dal belga: "Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita". Saelemaekers, inoltre, ha riservato parole speciali nei confronti del suo allenatore, Allegri: "È speciale per me, è unico. Uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano per come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente". Non solo, per lui ha riservato anche un soprannome speciale: "Mi chiama "scheggia", perché vado sempre al 100%".