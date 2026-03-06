Saelemaekers e il retroscena svelato su Allegri: "Mi ha dato un soprannome"
Milano è in attesa. Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di ritorno. L'Inter capolista contro il Milan secondo. "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla". Così Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha presentato la stracittadina nel corso di un'intervista a DAZN.
Saelemaekers su Allegri: "Uno dei migliori. Mi chiama "scheggia""
Ogni piccolo dettaglio può essere decisivo in una partita così, come esplicitato dal belga: "Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita". Saelemaekers, inoltre, ha riservato parole speciali nei confronti del suo allenatore, Allegri: "È speciale per me, è unico. Uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano per come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente". Non solo, per lui ha riservato anche un soprannome speciale: "Mi chiama "scheggia", perché vado sempre al 100%".