Modric compra 60 biglietti per il derby con l'Inter di stasera: ecco per chi sono, c'è anche un amico vip

La spinta croata per vincere il derby : come rivelato da Sky, Luka Modric ha acquistato 60 biglietti per Milan-Inter , la sfida scudetto in programma questa sera alle 21 a San Siro. Titoli d'ingressi donati alla famiglia e agli amici arrivati dalla Croazia per vederlo giocare nel derby di Milano , forse il suo ultimo.

Modric, quando scade il contratto con il Milan

La situazione contrattuale di Modric, infatti, è nota: ha un contratto in scadenza a giugno, con un’opzione per il 2027, che però non è stata ancora esercitata. Tra i tagliandi acquistati dal centrocampista rossonero ce n’è uno anche per Mario Mandzukic, suo grande amico, che nei giorni scorsi ha ospitato nella sua casa milanese.