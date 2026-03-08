Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Modric compra 60 biglietti per il derby con l'Inter di stasera: ecco per chi sono, c'è anche un amico vip

Il fuoriclasse croato non ha badato a spese per avere un supporto extra, per lui e il Milan, nella sfida scudetto contro i nerazzurri di Chivu
1 min
La spinta croata per vincere il derby: come rivelato da Sky, Luka Modric ha acquistato 60 biglietti per Milan-Inter, la sfida scudetto in programma questa sera alle 21 a San Siro. Titoli d'ingressi donati alla famiglia e agli amici arrivati dalla Croazia per vederlo giocare nel derby di Milano, forse il suo ultimo.

Modric, quando scade il contratto con il Milan

La situazione contrattuale di Modric, infatti, è nota: ha un contratto in scadenza a giugno, con un’opzione per il 2027, che però non è stata ancora esercitata. Tra i tagliandi acquistati dal centrocampista rossonero ce n’è uno anche per Mario Mandzukic, suo grande amico, che nei giorni scorsi ha ospitato nella sua casa milanese.

Dove vedere Milan-Inter in diretta tvMilan-Inter, le quote dei bookie

