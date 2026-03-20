Modric "cuore e pallone d'oro": il premio vinto nel 2018 con il Real Madrid è nel museo del Milan

MILANO - Luka Modric è generoso non solo in campo, quando serve palloni perfetti per i compagni e corre per tutti, ma anche fuori. Il campione quarantenne ha deciso di esporre il suo Pallone d’Oro, vinto nel 2018 con il Real Madrid, nel museo del Milan. L’intento è farlo ammirare a tutti i tifosi rossoneri: «Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi - ha detto il croato - Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan. Giocare al Milan? Non mi aspettavo che sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio», ha concluso Modric. Intanto Allegri sta studiando la formazione per il Torino. Spazio ancora a Leao e Pulisic anche se le quotazioni di Fullkrug sono in netto rialzo.