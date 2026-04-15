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Milan, senti Gimenez: "Lavoro per tornare al 100% e rendere felici i tifosi"

L'attaccante messicano è pronto a riprendersi l'attacco rossonero dopo il lungo stop: "Ho superato l'operazione, ora sto bene"
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MILANO - Santiago Gimenez è pronto a riprendersi il Milan. Arrivato in rossonero a metà della scorsa stagione, l'attaccante messicano si era subito imposto con alcuni gol importanti e giocate d'autore. Poi è arrivato il lungo stop per infortunio che ha, inevitabilmente, condizionato la sua avventura milanista. Ora l'ex attaccante del Feyenoord vuole tornare protagonista in questo finale di stagione e spingere il Milan verso la qualificazione alla prossima edizione di Champions League: "E' stato un anno piuttosto complicato - confessa Gimenez in un'intervista ai messicani di 'Record' - perché ho iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare, la squadra era al primo posto, avevo tanta voglia di raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi è arrivato l'infortunio".

Milan, senti Gimenez: "Lavoro per tornare al 100% e rendere felici i tifosi rossoneri"

"Come ho sempre detto - puntualizza l'attaccante classe 2004 - cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro e il presente dice che ho superato l'operazione, sto bene, mi alleno di nuovo e ovviamente sto lottando per tornare al 100% e dare gioia alla gente".

Per il futuro, Gimenez sogna di ritornare al Cruz Azul, club messicano che lo ha lanciato nel grande calcio aprendogli le porte dell'Europa e del Feyenoord: "Ma è un desiderio che probabilmente si realizzerà tra molti anni, spero, perché - spiega il numero sette rossonero - mi piace stare in Europa e competere al massimo livello".

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