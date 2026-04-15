Milan, senti Gimenez: "Lavoro per tornare al 100% e rendere felici i tifosi"

MILANO - Santiago Gimenez è pronto a riprendersi il Milan. Arrivato in rossonero a metà della scorsa stagione, l'attaccante messicano si era subito imposto con alcuni gol importanti e giocate d'autore. Poi è arrivato il lungo stop per infortunio che ha, inevitabilmente, condizionato la sua avventura milanista. Ora l'ex attaccante del Feyenoord vuole tornare protagonista in questo finale di stagione e spingere il Milan verso la qualificazione alla prossima edizione di Champions League: "E' stato un anno piuttosto complicato - confessa Gimenez in un'intervista ai messicani di 'Record' - perché ho iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare, la squadra era al primo posto, avevo tanta voglia di raggiungere gli obiettivi stagionali. Poi è arrivato l'infortunio".