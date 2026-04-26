Milan, Allegri: "Sei punti alla Champions. Leao? Sono un suo estimatore, ma..."

MILANO - "È stata una partita equilibrata e tattica, abbiamo avuto delle occasioni come le hanno avute loro. I cambi della Juve sono stati importanti, abbiamo difeso molto bene. Siamo contenti del punto che ci consente di fare un passo in avanti". Allegri è contento del pareggio in casa contro la Juve, lo scontro diretto che poteva indirizzare in modo più netto la volata Champions e che invece ha mantenuto più o meno tutto stabile. Lo 0-0 di San Siro lascia la situazione di classifica quasi invariata e avvicina il Milan di Allegri alla qualificazione europea: ora la matematica dice 6, 6 punti per entare nelle prime quattro.

Allegri su Leao e Pulisic

A Dazn Allegri ha analizzato anche la prova di Leao e Pulisic: "Con l’Udinese avevamo dato abbastanza, abbiamo preso tre gol e neanche ce ne siamo accorti. Oggi abbiamo difeso bene. Leao? Sono un suo estimatore, come prestazione oggi è stata una delle migliori. Deve ancora migliorare, ma non si può pensare che un giocatore così debba avere continuità di prestazione. Non l’ha mai avuto nemmeno cinque anni fa, è uno di quei giocatori che si accende. Pulisic? Questo momento in cui non segna lo accusa di più, sta patendo il fatto di non giocare con un centravanti vero. Deve rimanere tranquillo".

Allegri: "Sei punti alla Champions"

"Mancano due vittorie alla matematica qualificazione Champions, dobbiamo restare lucidi negli ultimi metri. Alla fine, il risultato è la somma dei punti. Questo è un punto importante perché ora ce ne mancano sei. Mi auguro di non arrivare all’ultima partita", ha concluso Allegri.