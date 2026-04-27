Modric, stagione finita dopo l'operazione: il comunicato del Milan e le condizioni per il Mondiale

La stagione di Luka Modrić si chiude in anticipo. Il centrocampista croato è stato costretto a fermarsi dopo un grave infortunio al volto che ha richiesto un intervento chirurgico, mettendo fine al suo campionato con il Milan. Nel comunicato ufficiale, il club ha chiarito la natura del problema: una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro , che ha reso inevitabile l’operazione. L’intervento è stato eseguito dall’équipe del dottor Luca Autelitano, alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni. L’esito è stato positivo, con l' operazione perfettamente riuscita , ma i tempi di recupero non permetteranno a Modrić di tornare in campo in questa stagione.

Modric, stagione finita. Pensiero al Mondiale

Il club rossonero ha voluto chiudere il comunicato con un messaggio chiaro e significativo: l’augurio di una pronta guarigione in vista del Mondiale. Un segnale importante, che sposta già l’attenzione sul prossimo grande obiettivo del campione croato: tornare al meglio per guidare la sua nazionale in uno degli ultimi appuntamenti internazionali della carriera. "Ho parlato con Luka: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani e che, da capitano della squadra, ci guiderà in un'altra grande competizione quest'estate", le parole del ct della Croazia Zlatko Dalic riportate dalla federazione croata. L’assenza di Modrić rappresenta una perdita importante per il centrocampo di Allegri, soprattutto in una fase decisiva della stagione. Ora però la priorità è una sola: recuperare al meglio. Il campo può aspettare, i Mondiali no.

Lo scontro di gioco

Lo scontro di gioco durante Milan-Juve è stato particolarmente violento: entrambi a caccia del pallone, con Manuel Locatelli che ha colpito involontariamente con la testa la parte sinistra del volto di Luka. Il croato è rimasto a terra per diversi minuti prima di rialzarsi, ancora visibilmente stordito. Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo immediatamente: inizialmente la situazione non sembrava particolarmente grave, anche perché lo stesso Modrić aveva provato a rassicurare compagni e staff tecnico. Poi l'operazione e ora il responso: stagione finita.