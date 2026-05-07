Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del Milan

MILANO - Il clima di insofferenza tra i milanisti è destinato ad aumentare ancora di più nel corso dei prossimi giorni. Al di là dei risultati della squadra sul campo, infatti, la tifoseria è in fortissima contestazione con la proprietà e con parte del management per la gestione del Milan , ritenuta non all'altezza del prestigio, del blasone e della necessità di vincere di un club del genere.

La petizione online contro Furlani

Sui social, è partita spontaneamente una petizione (ad oggi le firme sono più di 6.000) per chiedere le dimissioni da ad di Furlani, ritenuto il principale responsabile dell'assuefazione del Milan a obiettivi mediocri o, comunque, non all'altezza della storia del club; nel mirino anche il proprietario Cardinale, il quale ha confermato l'attuale direttivo societario anche dopo l'estinzione del debito con Elliott. Naturalmente, la petizione non potrà avere valore legale vincolate sulla posizione di Furlani, ma effetti su reputazione del brand e del marketing, con proteste e clima di fuoco atteso anche domenica a San Siro, sì.