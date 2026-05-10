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domenica 10 maggio 2026
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Leao ammonito contro l'Atalanta, era diffidato: salta Genoa-Milan

L'intervento scomposto ai danni di Scalvini costa al portoghese un giallo pesante in vista di Marassi: momento delicato per la squadra di Allegri
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In una serata già caratterizzata dalla contestazione del tifo organizzato nei confronti dell'ad Furlani e della gestione Cardinale, arriva un'altra brutta notizia per il Milan di Massimiliano Allegri, sotto all'intervallo contro l'Atalanta. Giallo pesante per Rafa Leao, che era diffidato e salterà il prossimo impegno dei rossoneri contro il Genoa di Daniele De Rossi.

 

Leao ammonito contro l'Atalanta, era diffidato: salta Genoa-Milan

Leao interviene in maniera scomposta su Scalvini al 34' del primo tempo di Milan-Atalanta e si guadagna un cartellino giallo inevitabile. Un gesto evidentemente figlio della frustrazione, senza nessuna possibilità di prendere la palla. Scivolata pericolosa, che ha spinto addirittura la panchina della Dea a chiedere un'on field review e un cartellino di colore diverso. Ammonizione confermata anche dalla sala Var e portoghese costretto a saltare la trasferta di Genova, essendo diffidato. Sarà appiedato per un turno dal giudice sportivo della Lega Serie A, nel momento più delicato della stagione del Milan di Allegri.

 

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