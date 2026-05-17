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domenica 17 maggio 2026
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Milan, tutti gli equivoci di Cardinale

Leggi il commento sulle tensioni in seno al club rossonero, mentre Allegri cerca la Champions League sul campo
Alessandro F. Giudice
1 min
TagsMilancardinale
Milan

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Tutte le notizie sulla squadra

La balcanizzazione in atto al Milan è anche responsabilità del suo azionista che non può chiamarsi fuori dichiarandosi, semplicemente, deluso. Nei tre anni in cui ha controllato il club, Gerry Cardinale non è stato spettatore: ha partecipato al casting dei direttori sportivi, li

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