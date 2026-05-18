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lunedì 18 maggio 2026
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Rossoneri da rivalutare

Leggi il commento sulla vittoria del Milan al Ferraris contro il Genoa
Franco Ordine
1 min
TagsMilanSerie A
Milan

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Tutte le notizie sulla squadra

Non è ancora il tempo di stendere il bilancio finale della stagione perché manca l’ultimo decisivo passo ma la risposta milanista di Genova deve guidare a qualche riflessione. La prima, forse la più importante di tutte, è la seguente: andate cauti con le liste di proscrizione, con l’elenco dei ca

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