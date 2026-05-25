Milan, è rivoluzione shock: addio ad Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Il comunicato ufficiale
MILANO - Rivoluzione totale nel Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il club rossonero cambia tutto all'indomani della sconfitta a San Siro con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, chiuso al quinto posto. Con effetto immediato si conclude il percorso nel Milan dell'a.d. Giorgio Furlani, del d.s. Igli Tare, dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. La squadra di Allegri paga il pessimo finale di stagione con 7 sconfitte nelle ultime 13 gare. Alla 25ª giornata il Milan era secondo in classifica con una sola sconfitta stagionale e 8 punti di vantaggio sul quinto posto, poi il tracollo dal 22 febbraio in poi. Durissimo il comunicato del club che parla di "fallimento inequivocabile".
Milan, il comunicato ufficiale
Questo il comunicato ufficiale del Milan, che certifica la rivoluzione totale in vista della prossima stagione: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".