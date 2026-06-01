Milan, ora servono le soluzioni

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Oggi lunedì 1 giugno è giusto una settimana dopo quel lunedì di fuoco conosciuto dal mondo Milan e dalla decisione di Gerry Cardinale di liquidare l’intera linea di comando rossonera costituita da Furlani (ad), Igli Tare (ds), Max Allegri (con il suo staff) e Geoffrey Moncada (scouting) a seguito del
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