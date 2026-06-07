Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ibrahimovic, dentro o fuori

Leggi il commento sull'operato del dirigente del Milan, oggi socio di Cardinale e investitore nel fondo RedBird
Franco Ordine
1 min
TagsIbrahimovicMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Si può capire l’amarezza di Zlatan Ibrahimovic. È appena partito per gli Usa, con l’incarico di commentare il mondiale di calcio, e viene puntualmente raggiunto dalle insolenze e dai manifesti dei tifosi che lo considerano uno dei responsabili dell&rsq

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS