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giovedì 9 luglio 2026
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Milan, ossessionati da Allegri

Leggi il commento sul confronto tra Ruben Amorim e l'ultima gestione tecnica, aperto in conferenza stampa proprio dall'ex Manchester United
Massimiliano Gallo
1 min
TagsMilanAllegriAmorim
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Ormai è il trentuno salvatutti del calcio italiano. Se ti trovi in una situazione complicata, se non sai come catturare consenso al primo impatto, c’è un metodo infallibile: prendi le distanze da Massimiliano Allegri e il mondo ti sorriderà. È accaduto ieri con l

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