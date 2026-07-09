Milan, ossessionati da Allegri

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Ormai è il trentuno salvatutti del calcio italiano. Se ti trovi in una situazione complicata, se non sai come catturare consenso al primo impatto, c’è un metodo infallibile: prendi le distanze da Massimiliano Allegri e il mondo ti sorriderà. È accaduto ieri con l
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