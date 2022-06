Berlusconi: "Il Monza sarà protagonista in Serie A"

MONZA - E' un grande Monza quello che vuole costruire Silvio Berlusconi insieme ad un Adriano Galliani già in movimento per rinforzare la rosa biancorossa in vista della prima storica stagione nel massimo campionato italiano. Il duo che ha fatto grande il Milan si è rilanciato in Brianza e ora il patron non vuole smettere di stupire. "Con il Monza spero di essere ancora protagonista della serie A. Monza lo merita perché non aveva una squadra a livello del suo prestigio", ha dichiarato il Cavaliere nel corso di un comizio a Monza a sostegno del sindaco uscente e ricandidato, Dario Allevi. "Tre anni fa mi sono convinto a entrare nel Monza e finalmente dopo 110 anni siamo arrivati nella massima divisione", ha aggiunto Berlusconi che poi chiude: "Sono ancora il presidente di club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale, grazie a tutte le vittorie del mio Milan".