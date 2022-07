E' arrivata la fumata bianca: dopo il rinnovo con la Juve di alcune settimane fa, Filippo Ranocchia va al Monza in prestito. Il centrocampista della Under 21 comincia una nuova avventura in Serie A dopo la stagione nei cadetti con il Vicenza poi retrocesso. Nelle ultime ore i manager della Best Foot FM hanno seguito da vicino la vicenda in sede a Torino, con la dirigenza bianconera. Ranocchia sta per raggiungere la sua nuova squadra.