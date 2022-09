Monza-Juve, la giornata nera di Allegri: guida la squadra al telefono dalla tribuna

Una giornata amarissima. L'ennesima in questo brutto avvio di stagione. La Juve ha perso all' U-Power contro il Monza per 1-0 a causa della rete di Gytkjaer al 74', una partita che rappresenta uno dei punti più bassi di tutta la gestione Allegri (considerando entrambi gli incarichi). Nella giornata di oggi, il tecnico bianconero è stato sostituito da Landucci in panchina a causa della squalifica ricevuta dopo il rosso contro la Salernitana .

Juve, Allegri al telefono in tribuna: molta agitazione per il tecnico

Allegri non ha parlato dopo la fine della gara, mandando il vice Landucci (oggi in panchina) a sostituirlo anche in questa occasione. Più volte ripreso dalle telecamere, il tecnico bianconero è apparso davvero agitato, ansioso e nervoso per l'andamento della partita. Nel corso dell'intervallo, poi, Allegri è stato ripreso nel corso di una telefonata, probabilmente intento a dare indicazioni al proprio staff sulle mosse da mettere in pratica nel secondo tempo. Molto probabilmente si stavano cercando soluzioni all'espulsione di Di Maria, cacciato da Maresca per un brutto fallo di reazione su Izzo. Mosse che alla fine non hanno purtroppo dato risultati, dato che la Juve ha perso 1-0 dopo una gara davvero incolore.

Momento delicatissimo per la Juve, nessun tesserato parla alla stampa

Come da prassi, il vice Landucci ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo la fine della partita, ma la situazione bianconera è davvero delicata. Nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, segno dell'altissima tensione che si respira nell'ambiente Juve.