Berlusconi, le condizioni: come sta e l'ultimo aggiornamento

MILANO - Prosegue il ricovero (dal 5 aprile) di Silvio Berlusconi al San Raffele di Milano per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il patron del Monza ha trascorso la sua 17esima notte in ospedale: non è più in terapia intensiva da qualche giorno, l'ex premier è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria. Ha passato una notte tranquilla, proseguono le cure e il "monitoraggio dei parametri ordinari" e nuovo bollettino medico è atteso per la giornata di oggi (venerdì).