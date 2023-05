Monza, assenza pesante contro il Napoli: la lista dei convocati

Archiviata ormai da due giornate la vittoria dello Scudetto, il Napoli punta a fare il maggior numero di punti in questo finale di stagione, a partire dalla prossima gara con il Monza. Dall'altra parte, gli uomini di Palladino hanno ormai messo al sicuro la salvezza e sono ancora in corso per l'ottava posizione in classifica. Per la sfida con gli azzurri, però, dovranno fare a meno di un giocatore fondamentale fin qui.