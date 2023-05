Monza, Palladino: "Rovella già da Nazionale" E sulla Juve...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa ed ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del suo Monza contro il Sassuolo. L'allenatore si è concentrato sulla prestazione di Nicolò Rovella e su un possibile futuro alla Juventus per entrambi.

Monza, Palladino: "Rovella giocatore straordinario"

L'allenatore ha sottolineato così l'ennesima grande prestazione stagionale di Rovella: "Stravedo per lui, è un bravo ragazzo e sto cercando di trasmettergli qualcosa. Mi piacerebbe che un domani si ricordasse di me, per questo gli dò spesso consigli su cosa e dove migliorare. Il suo percorso di crescita passa anche attraverso panchine e sostituzioni. È già ad oggi un giocatore straordinario, il futuro della Nazionale. Con questa mentalità potrà fare davvero grandi cose".

Palladino sulla Juve: "Ho tante chiamate da fare..."

Palladino ha anche risposto alle voci relative ad un futuro sulla panchina del club bianconero: "Non ho ancora controllato il telefono. Ci sono tanti messaggi da leggere e tante chiamate da fare…"