Monza record: è prima in Europa tra le squadre neopromosse

Una stagione da incorniciare, con una prestazione incredibile per una squadra neopromossa. È quanto sta realizzando il Monza di Palladino che, battendo il Sassuolo, ha raggiunto l'ottavo posto in classifica a quota 52 punti. Numeri da record per i brianzoli, che dopo gli ultimi tre punti conquistati sono diventati ufficialmente la miglior squadra neopromossa in Europa.